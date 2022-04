Mijlocasul Andrei Kravciuk, refugiat ucrainean, se antreneaza cu Manchester City

Liber de contract dupa ce a plecat de la Torpedo Moscova (liga a doua rusa) din cauza razboiului, tanarul mijlocas ucrainean Andrei Kravciuk a fost invitat de Manchester City sa se antreneze cu echipa sa sub 23 de ani.Tanarul mijlocas (23 de ani) era in cantonament in Turcia cu Torpedo Moscova cand Ucraina a fost invadata de armata rusa. Contractul sau a fost reziliat si, datorita interventiei compatriotului sau Oleksandr Zincenko, la City din 2016, a reusit sa se ajunga in Anglia si sa-i ... citeste toata stirea