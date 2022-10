Mijlocasul Enock Mwepu, nevoit sa re retraga din fotbal la doar 24 de ani din cauza problemelor cardiace

Mijlocasul echipei Brighton si al Zambiei, Enock Mwepu, va trebui sa se retraga din fotbal la doar 24 de ani, din cauza unei afectiuni cardiace mostenite, a anuntat luni clubul sauStarea, care se poate agrava odata cu varsta, il expune "unui risc extrem de mare de a suferi un stop cardiac care ii pune viata in pericol daca va continua sa joace fotbal competitiv", a anuntat clubul englez.Jucatorul s-a simtit rau in timpul unui zbor pentru a se alatura Zambiei in septembrie, iar dupa ... citeste toata stirea