Un diplomat a declarat, luni, ca mijlocasul sud-coreean Son Jun-ho, care a participat la ultima Cupa Mondiala si joaca la clubul chinez Shandong Taishan, se afla in prezent in inchisoare in nord-estul Chinei, fiind suspectat de coruptie, scrie lequipe.fr.Informatia provine de la un diplomat coreean care prefera sa ramana anonim. Oficialul a declarat ca mijlocasul Son Jun-ho, in varsta de 31 de ani, care a jucat pentru Coreea de Sud la ultima Cupa Mondiala, a fost retinut ... citeste toata stirea