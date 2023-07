Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anuntat ca suedezul Mikael Ymer, locul 51 ATP, este ineligibil 18 luni deoarece a ratat trei controale antidoping in decurs de 12 luni. TAS a judecat apelul ITF dupa ce un tribunal independent il achitase pe sportiv.Tribunalul de prima instanta a constatat ca, in ceea ce priveste cel de-al treilea control ratat, care a avut loc in preajma Open International de Tennis din Roanne 2021 (Franta), ofiterul de control doping (DCO) a facut tot ceea ce i s-a ... citeste toata stirea