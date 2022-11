Mingea de la meciul cu "mana lui Dumnezeu" a fost vanduta la licitatie cu doua milioane de lire sterline

Mingea cu care Diego Maradona a marcat in urma cu 36 de ani celebrul gol cu "mana lui Dumnezeu" a fost vanduta la licitatie cu doua milioane de lire sterline, informeaza The Guardian.Obiectul a fost scos la licitatie de arbitrul meciului, tunisianul Ali Bin Nasser, iar licitatia a fost organizata de casa Graham Budd. Estimarile dinaintea licitatiei pentru minge erau mai mari, de 2,5 pana la 3 milioane de lire sterline.Tot in acest an, tricoul purtat de Maradona la meciul respectiv a fost ... citeste toata stirea