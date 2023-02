Ministrul Sportului, Eduard Novak: Timp de 20 de ani, efectiv, nu s-a intamplat nimic in sportul romanesc

Ministrul Sportului, Eduard Novak a declarat miercuri, in emisiunea Proiect de Tara Romania, de la Prima News TV, despre situatia sportului din Romania, ca timp de 20 de ani, efectiv, nu s-a intamplat nimic. "Puteti sa vedeti pe rezultate. In 2000, Romania a castigat 24 de medalii olimpice, in 2021 am castigat 4 medalii la doua sporturi. E o cadere de 83%", a aratat oficialul."Timp de 20 de ani, efectiv, nu s-a intamplat nimic. Puteti sa vedeti pe rezultate. In 2000, Romania a castigat 24 de ... citeste toata stirea