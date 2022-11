Minune in Copou: intarzieri la plata salariilor Politehnicii Iasi. Se va ajunge la zi saptamana viitoare

Poli Iasi este in acest sezon cea mai rasfatata echipa din Liga a II-a de fotbal. Beneficiind de un buget urias de la Consiliul Local Iasi, circa 2 milioane de euro pentru 2022, fara precedent ca nivel in istoria clubului, Poli plateste salarii cum nici la Liga I nu se gasesc. Acest lucru se intampla pe mai multe paliere, incluzand si banca tehnica si majoritatea componentilor lotului. Pe langa retributii consistente, "actorii" din Copou beneficiaza si de prime foarte mari.In plus, Poli a ... citeste toata stirea