Minune mare la Politehnica! Salarii platite la zi! Banul public conteaza

Dupa cum v-am informat, lucrurile par a intra in normal din punct de vedere financiar la Politehnica Iasi. Desi are in continuare datorii mari, de peste 900 000 de euro, clubul iesean navigheaza fara mari turbulente. Asta si pentru ca municipalitatea a alocat clubului din Copou aproximativ 1,6 milioane de euro in ultima jumatate a anului trecut si i-a aprobat circa 2 milioane euro pentru 2022.Din ultima suma amintita au fost deja aspirati peste 700 000 de euro, alti 1,225 milioane de euro ... citeste toata stirea