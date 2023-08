Politehnica Iasi da de inteles ca a invatat din uriasa eroare comisa in sezonul trecut, cand si-a batut joc de Cupa Romaniei. Reamintim ca, in septembrie 2022, Poli a irosit posibilitatea de a juca in grupele Cupei dupa ce a tratat ca o trupa de amatori partida din play-off, de la Dumbravita, cu echipa locala CSC. Prezentandu-se, uluitor, la meciul din comuna timiseana amintita fara antrenorul principal, Claudiu Niculescu, ramas la Iasi, si fara multi titulari, gruparea din Copou a fost ... citeste toata stirea