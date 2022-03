Moldovenii au ratat play-off-ul la mustata

FC Arges a intors rezultatul cu FC Botosani si a intrat in sextetul fruntas al Ligii IFC Arges s-a calificat in play-off-ul Ligii 1 Casa Pariurilor, dupa ce a castigat meciul cu FC Botosani, scor 2-1, reusind sa revina de la 0-1. Pentru FC Botosani a marcat Roman II, in minutul 53, iar pentru FC Arges au inscris Dobrosavlevici, in minutul 71, si Said, in minutul 81, Iasmin Latovlevici (FOTO) fiind coautor la ambele goluri..Antrenorul echipei argesene, Andrei Prepelita, a spus ca vrea sa faca ... citeste toata stirea