Mouratoglou isi asuma vina pentru esecul Simonei Halep la Roland Garros

Aventura Simonei Halep (30 de ani, locul 19 WTA) la Roland Garros 2022 s-a incheiat in turul doi, dupa esecul in fata chinezoaicei Qinwen Zheng (19 ani, locul 74 WTA), scor 2-6, 6-2, 6-1.Antrenorul francez isi asuma responsabilitatea pentru rezultatele sub asteptarile ale romancei la Madrid, Roma si Roland Garros."Am fost mereu mandru de realizarile mele alaturi de jucatori, dar trebuie sa recunosc si momentele in care nu fac o treaba suficient de buna. Rezultatele pe care le-am avut in ... citeste toata stirea