Mourinho spune ca jucatorii de la AS Roma au intrat in "colaps psihologic", dupa ce au primit trei goluri in 7 minute

Tehnicianul Jose Mourinho a declarat ca jucatorii echipei AS Roma au intrat in "colaps psihologic" dupa ce au primit trei goluri in sapte minute in infrangerea cu Juventus, scor 3-4, din campionatul Italiei.Roma conducea, duminica seara, cu 3-1, cu 20 de minute ramase inainte de revenirea uluitoare a lui Juve. Lorenzo Pellegrini de la Roma a ratat un penalti acordat dupa un hent al lui Matthijs de Ligt."Ne-am descurcat foarte bine timp de 70 de minute, dar dupa aceea a fost un colaps