Mullte si marunte: Rugbistii fac spectacol pe "Arc"

Romania a invins sambata, pe stadionul "Arcul de Triumf", cu scorul de 37-27 (13-22), selectionata Portugaliei, intr-un meci din Rugby Europe Championship. Pentru "stejari" a fost a doua confruntare din acest an, dupa cea castigata la 5 februarie in fata Rusiei, scor 34-25. Desi au deschis scorul repede printr-o penalitate, "stejarii" s-au vazut condusi aproape de finalul primei parti cu 3-22. In repriza secunda jocul tricolorilor a fost altul, ei egaland in minutul 65 si terminand jocul "en ... citeste toata stirea