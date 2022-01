Multe si marunte:

Campioana Romaniei la baschet masculin, "U" Banca Transilvania Cluj, a invins marti, in deplasare, formatia spaniola Unicaja Malaga, scor 79-73 (43-41), in primul meci din grupa K, faza Top 16, a Basketball Champions League. MVP-ul echipei clujene a fost Elijah Stewart, cu 26 de puncte, urmat de Brandon Brown (15) si Karel Guzman (10). U BT Cluj va juca urmatoarea partida din grupa in 1 februarie, pe teren propriu, cu formatia ucraineana BC Prometei din Dniprodzerjinsk .Intr-un baraj de ... citeste toata stirea