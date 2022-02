Multe si marunte:A pornit torta olimpica

Stafeta tortei olimpice pentru JO de iarna de la Beijing a inceput, ieri, in capitala Chinei, metropola care se pregateste de startul Olimpiadei, in ciuda boicotului diplomatic anuntat de mai multe tari si a ingrijorarilor cu privire la pandemie, informeaza AFP. Peste 1000 de persoane vor purta torta olimpica in diverse locuri care vor gazdui competitia, la Beijing si in orasul invecinat Zhangjiakou, inainte de ceremonia de deschidere a JO, programata vineri, pe Stadionul Olimpic, celebrul Cuib ... citeste toata stirea