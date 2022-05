Multe si marunte: Academia Didi, medaliata la Udine

Clubul privat de fotbal juvenil iesean "Academia Didi" condus de fostul fotbalist al Politehnicii, Didi Florean, a castigat doua medalii de aur si una de bronz in cadrul competitiei Udinese Academy League, turneu desfasurat in Italia, in perioada 7-8 mai. Echipa juniorilor nascuti in 2010, a invins in semifinale formatia Atletico Torrenova cu 3-0 si in finala cu 6-0 formatia Next Level. Cu 18 reusite, jucatorul Luca Rotaru a fost golgeterul turneului. Promotia 2009 a jucat finala mica, pe care ... citeste toata stirea