Multe si marunte:Adversar prea puternic

Echipa masculina de baschet CS Politehnica Iasi, antrenata de Gabi Clapon a fost invinsa, ieri, in Sala Polivalenta, scor 58-102 (18-27, 14-24, 16-22, 10-29) de Stiinta Bucuresti, echipa neinvinsa in Liga I dupa 12 meciuri. Lipsita de Popovici si Prodan, echipa ieseana a punctat prin Florea 19(2x3), Rotaru 13 (3x3), Radoslav 10, Padineanu 8 (2x3),Ioniche 5 (1x3), Basescu 3. Joi, Politehnica va juca in deplasare cu CSM Targu Mures, in devansul etapei viitoare.Remiza in derbiul de ... citeste toata stirea