Multe si marunte: Armand Duplantis, "tarul" suedez

Suedezul Armand Duplantis a stabilit un record mondial la saritura cu prajina in sala, dupa ce a reusit 6,19 metri, din a treia incercare, la o competitie de la Belgrad. Suedezul de 22 de ani si-a depasit propriul record, 6.18 metri, care fusese stabilit la 15 februarie 2020, la Glasgow. Campion olimpic la Tokyo, el detine si cea mai buna performanta mondiala in aer liber, cu 6,15 metri in 2020. El a ai cucerit si titlul european in 2020, la Berlin.