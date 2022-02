Multe si marunte: Baschetul are patru sferturi

Baschetbalistii de la CS Politehnica Iasi, pregatiti de antrenorul Gabriel Clapon, au pierdut duminica, cu 74-92 (22-22, 30-16, 4-35, 18-19), in deplasare, cu una dintre gruparile fruntase ale Ligii I, Universitatea Cluj in prima etapa a returului. Pentru Politehnica au marcat Dragoslav 21 (4x3), Padineanu (20 (4x3), Rotariu 12 (1x3),Ioniche 9 (1x3), Florea 6, Cosoi 4, Basescu 2. Duminica viitoare, in etapa a II-a a returului, iesenii vor primi de la ora 13:30, in Sala Polivalenta, vizita ... citeste toata stirea