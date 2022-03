Multe si marunte: Copii campioni la Qwan Ki Do

Saptamana trecuta au avut loc la Roman Campionatul National de Qwan Ki Do rezervat copiiilor. Peste 500 de copii din 27 de cluburi din Romania s-au intrecut in probele de tehnica , lupta si lupta regizata Clubul iesean Kim Ho Dao, condus de prof. Irinel Baciu, centura neagra 4 Dang s-a prezentat cu un lot de 40 de sportivi, obtinand in final 14 medalii de aur, 11 de argint si 14 de bronz. Pe lista medaliatilor cu aur s-au numarat cincisprezece copii in probele individuale si pe echipe, iar ... citeste toata stirea