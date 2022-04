Multe si marunte:Cristina Neagu, VIP in calificari

Capitanul nationalei Romaniei, Cristina Neagu, a fost desemnata cea mai buna jucatoare a ultimelor doua etape ale preliminariilor Campionatului European de handbal feminin, potrivit paginii de Facebook a competitiei. Cristina Neagu a marcat cu goluri cu Insulele Feroe (31-21 in deplasare) si 12 cu Austria (38-29 la Ramnicu Valcea). Romania are doua jucatoare in echipa ideala a acestor doua etape, interul stanga Cristina Neagu si pivotul Crina Pintea.Cel mai bun "sapte" le mai cuprinde pe ... citeste toata stirea