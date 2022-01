Multe si marunte: Cupa Unirii se intoarce la Targu Mures

Echipa Nova Vita Tg. Mures a castigat, duminica seara, pentru a doua oara consecutiv Cupa Unirii la minifotbal, desfasurata la stadionul"Magic" din campusul "Tudor Vladimirescu". In finala celei de-a XV-a editii, Nova Vita s-a impus la limita in fata formatiei Bucovina Badeuti, scor 1-0 (0-0). Medaliile de bronz au fost obtinute de Premier Iasi, echipa care s-a impus in finala mica cu 3-1 in fata unei alte formatii iesene, Lupii Negri. Organizatorii, Dan Cojocaru si Paul Costas,l-au desemnat pe ... citeste toata stirea