Multe si marunte; Decizia se ia la Cluj

Campioana Romaniei la baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj, a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia MHP Riesen Ludwigsburg, scor 75-92 (33-40, in al doilea meci din cele trei programate in sferturile Ligii Campionilor. Meciul decisiv pentru calificarea la Turneul Final Four va avea loc in 19 aprilie, in BT Arena. Principalii marcatori pentru UBT au fost Stipanovic 16 si Guzman 15.Campioana Romaniei a platit tribut celor peste 20 de mingi pierdute in atac si duelurilor la ... citeste toata stirea