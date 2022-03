Multe si marunte: Farul s-a calificat in play-off

Farul Constanta si-a asigurat prezenta in play-off-ul Ligii I, dupa ce a invins, ieri, pe teren propriu, echipa FC Botosani, cu 2-0 (1-0) in penultima etapa a Ligii I. Golurile echipei pregatite de Gica Hagi au fost marcate de Betancor ('16)si de Nooijer ('90^1). Golgeterul campionatului, spaniolul Jefte Betancor (16 goluri) a ratat si un penalty in min.39. Echipa constanteana a acumulat 48 de puncte, asigurandu-si prezenta in play-off. Vineri seara, in aceeasi etapa, CFR Cluj a invins in ... citeste toata stirea