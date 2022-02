Multe si marunte: FC Arges a facut-o "Lato"

Formatia argeseana, pregatita de Andrei Prepelita a reusit, ieri, sa invinga cu scorul de 1-0 pe Litoral formatia lui Gica Hagi, Farul Constanta, in etapa a XXVII-a a Ligii I. Golul victoriei a fost marcat in min. 89 de catre Iasmin Latovlevici, la vinclu dintr-o lovitura libera de la 20 m, acordata la un fault inutil comis de Nedelcu asupra lui Said. Acest rezultat complica lupta pentru ultimele locuri de play-off, argesenii ajungand la un punct in urma Farului. Duminica, CFR Cluj a invins in ... citeste toata stirea