Multe si marunte: Fetele dau mai bine cu pumnul

La Campionatele Europene de box U22 de la Porec (Croatia), Marian Chiriac (60 kg) a fost singurul dintre cei trei ieseni prezenti care au obtinut o victorie, in fata grecului Kostas Sarkiris (4-1). Eusebiu Tarzoman (57 kg) a pierdut (0-5) la italianul Michele Baldassi, iar supergreul Stefan Latescu a fost invins cu acelasi punctaj de bulgarul Nikita Putilov. In faza urmatoare, Marian Chiriac a pierdut (2-3) in fata bulgarului Radoslav Rosenov. Singurele medalii ale Romaniei au fost luate la ... citeste toata stirea