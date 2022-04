Multe si marunte:FR Schi stie?

Sportiva romana Ania Caill (FOTO) a reusit doua clasari pe podium, ieri, in probele de coborare din localitatea Santa Cristina Val Gardena (Italia), in circuitul de schi alpin al Federatiei Internationale de Schi (FIS). In prima cursa, Caill s-a clasat pe locul al treilea, la 53 de sutini de castigatoare, germanca Nadine Kapfer. Pe locul secund s-a situat italianca Sofia Pizzato, la 0,35 s de primul loc. Ania s-a clasat a treia si in a doua proba de coborare, castigata de Pizzato. Kapfer a fost ... citeste toata stirea