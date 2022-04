Multe si marunte:Guardiola, la Selecao?

Confederatia Braziliana de Fotbal (CBF) l-a contactat pe spaniolul Pep Guardiola, actualul antrenor al lui Manchester City, in vederea instalarii sale in postul de selectioner al Braziliei dupa Cupa Mondiala 2022. Conform Globo Esporte, oficialii CBF au purtat discutii in acest sens cu fratele si agentul lui Guardiola, Pere, caruia i-au prezentat un contract pe patru ani, cu un salariu de 12 milioane euro pe sezon. Publicatia citata adauga ca noul presedinte al CBF, Ednaldo Rodrigues, a acordat ... citeste toata stirea