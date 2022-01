Multe si marunte:Hai la baschet!

Baschetbalistii de la CS Politehnica debuteaza in acest an in fata suporterilor ieseni, intalnind de la ora 13:00 in Sala Polivalenta echipa Lagnna Bucuresti. In efectivul antrenorului Gabriel Clapon a revenit Alex Padineanu si a fost cooptat binecunoscutul Vlad Popovici. Echipa Laguna ocupa locul II in clasament cu 16 puncte din noua meciuri, in timp ce Politehnica sta pe locul 12 (ultimul) cu opt puncte din sase etape.Primul meci al iesenilor in 2022 s-a disputat acum doup saptamani, la ... citeste toata stirea