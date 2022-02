Multe si marunte Iesenii batura Craiova la handbal

foto: facebook.com /cspolitehnicaiasiEchipa de handbal masculin, CS Politehnica Iasi, pregatita de Florin Spirion, a invins ieri, in Sala Polivalenta formatia Universitatea Craiova, care evolueaza, ca si Poli, in play-off-ul de tineret al Diviziei A, partida contand pentru turul preliminar al Cupei Romaniei. Scorul a fost 40-30 (17-11), cei mai buni marcatori ai echipei iesene fiind Nivard 12 (2 din 7 m), Ghiga 9 (1) si Morosanu 8. In faza urmatoare, Politehnica ar putea evolua contra unei ... citeste toata stirea