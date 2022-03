Multe si marunte: Japonezii umplu vidul la patinaj

In absenta campionului olimpic Nathan Chen, a japonezului Yuzuru Hanyu (ambii accidentati) si a patinatorilor rusi, trei japonezi conduc dupa programul scurt al probei individuale masculine din cadrul Campionatelor Mondiale de patinaj artistic de la Montpellier, in ordine, Shoma Uno (FOTO), Yuma Kagiyama (la egalitate!) si Kazuki Tomono, La JO de la Tokyo, Kagiyama a fost medaliat cu argint, iar Uno cu bronz. Cu o zi in urma, programul scurt al probei feminine a fost castigat tot de o ... citeste toata stirea