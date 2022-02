Multe si marunte: Jaqueline Cristian rataza Indian Wells

Din cauza teribilului accident suferit marti in primul tur al turneului de la Doha, in meciul cu rusoaica Daria Kasatkina, jucatoarea romana Jaqueline Cristian va absenta la turneul de la Indian Wells, ce se va desfasura la jumatatea lunii martie. Jaqueline o conducea pe Kasatkina cu 6-2,2-2, cand a facut o miscare brusca pentru a recupera o minge, moment in care s-a prabusit pe teren. Romanca a incercat sa reia meciul, fara succes, si a parasit terenului in scaun cu rotile, Antrenorul ei, ... citeste toata stirea