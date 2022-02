Multe si marunte: Laura Ilie se impune in Indonezia

Sportiva romana Laura Ilie a castigat, ieri, proba de pusca aer comprimat 10 metri din cadrul concursului Grand Prix ISSF de tir sportiv de la Jakarta (Indonezia), dupa ce a avut o evolutie impecabila din calificari pana in finala. Tragatoarea romana antrenata de Olimpiu Marin, s-a impus in calificari cu 629,3 puncte, urmata de Citra Dewi Resti (India), cu 626,4 puncte, in faza finala a fost din nou cea mai buna pe partea sa de tablou, la fel si in sferturi, iar in finala pentru aur a ... citeste toata stirea