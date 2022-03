Multe si marunte: Medalii iesene sub Tampa

In acest week-end s-a incheiat prima editie a turneului de box "Centura Brasovului". La acest turneu, desfasurat in orasul de sub Tampa, sportivii ieseni s-au comportat remarcabil,obtinand trei medalii de aur prin Nicholas Boncu (CSM, antrenor, Radu Zarif, cat. 42 kg), Ionut Chiriac (CS Nicolina, antrenor, Nicolae Chipirog, 60 kg) si Ana Maria Romantov (Power Box, antrenor Radu Romantov, 54 kg). La categoria masculina de 54 kg, Alexandru Boboc (CS Nicolina), a obtinut medalia de argint.Bara a ... citeste toata stirea