Multe si marunte: Ministru Novak l isi asuma eroarea

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat, ieri, intr-o postare in social media, ca regreta neintelegerea produsa in procesul de redenumire a salii de gimnastica de la Deva, subliniind ca Daniela Silivas este perfect indreptatita sa dea numele sau acestui loc si va face toate demersurile in acest sens.Reactia lui Novak este urmare a criticilor aparute dupa anuntul de joi, conform caruia sala de gimnastica din cadrul Sport Club Municipal Deva se va numi Ecaterina Szabo, desi singura campioana ... citeste toata stirea