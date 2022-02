Multe si marunte: Nimeni nu rezista clujenilor

Campioana Romaniei la baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj, a invins luni, pe teren propriu, formatia belgiana Filou Oostende, scor 86-75 (37-37), in meci contand pentru etapa a III -a din grupa K, faza Top 16, a Basketball Champions League. Suc cesul de luni a fost dedicat fanilor, dar si jucatorului Karel Guzman Abreu, care a implinit in aceeasi zi 27 de ani. Principalii marcatori ai UBT au fost Brown 25 si Stewart 17 puncte.Celalalt meci al rundei disputat ieri in grupa K: Unicaja ... citeste toata stirea