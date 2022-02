Multe si marunte:Nocturna a deschis sezonul in L2

Meciul Politehnica Timisoara - Petrolul Ploiesti, primul acest an in Liga 2, contand pentru etapa a XVII-a, a fost oprit definitiv, joi seara, in minutul 37, dupa ce nocturna de la stadionul timisorenilor a cedat de doua ori. Prima data, nocturna s-a stins in minutul 8. Atunci fanii au scandat, au cantat si au oferit un spectacol pirotehnic. De asemenea, ei si-au aprins lanternele de la telefoane, cantand tot timpul. Dupa trei minute de intrerupere, cele doua echipe au intrat la vestiare, ... citeste toata stirea