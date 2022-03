Multe si marunte: Novac a castigat Cupa Europei la sulita

Atletul roman Alexandru Novac a cucerit medalia de aur in proba de aruncare a sulitei, duminica, in Cupa Europei de aruncari, la Leiria (Portugalia), cu performanta de 80,49 metri. Novac, clasat pe 12 la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a reusit cea mai buna performanta a sa in acest sezon. Argintul a fost obtinut de letonul Patriks Gailums (79,49 m), iar bronzul a revenit italianului Roberto Orlando (78,19 m). Cu o zi in urma, discobolul Alin Firfirica s-a clasat pe locul VI.Bianca FGhelber, ... citeste toata stirea