Multe si marunte: Primele doua sfert-finaliste

Bayern Munchen si FC Liverpool sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. La Munchen, Bayern a invins, marti, cu scorul de 7-1 (4-0), pe FC Salzburg, in mansa a doua a optimilor. In tur, scorul a fost 1-1. Golurile au fost marcate de Lewandowski, din penaltiuri transformate in minutele 12 si 21 si 23 din actiune, Gnabry ('31), Thomas Muller ('54, '83), Sane ('85), respectiv Kjaeregaard ('70). In celalalt meci al zilei, Liverpool a fost invinsa, pe teren ... citeste toata stirea