Multe si marunte: Procesul FCSB-CSA se rejudeca

Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat in procesul care vizeaza marca Steaua, intre FCSB si Clubul Sportiv al Armatei. Instanta a admis recursurile ambelor parti si a decis sa trimita dosarul pentru rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti. La Curtea de Apel Bucuresti, in 2021, CSA Steaua a castigat in instanta trofeele si performantele clubului de la infiintarea din 1947 pana in 1998. CSA Steaua a cerut si palmaresul clubului ros-albastru intre anii 1998, cand Viorel Paunescu a ... citeste toata stirea