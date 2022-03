Multe si marunte: Pugilisti ieseni la Euro

Boxerul iesean Marian Chiriac (60 kg) s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatelor Europene Under-22 de la Porec (Croatia). Chiriac l-a invins la puncte (4-1) pe grecul Konstantinos Sarkiris si va boca in sferturi cu bulgarul Radoslav Simeonov.Un alt boxer roman, Marian Ghinoiu (54 kg) l-a invins la puncte (5-0) in optimi pe kosovarul Bashkim Bajoku, iar in sferturi il va infrunta pe azerul Ruslan Gadirov. Din lotul Romaniei mai fac parte doi ieseni, Eusebiu Tirzoman (57 kg) si ... citeste toata stirea