Multe si marunte: "Rocket", la al saptelea titlu mondial

Britanicul Ronnie O'Sullivan a castigat luni al saptelea titlu de campionat mondial de snooker, la Sheffield. La 46 de ani, el se alatura lui Stephen Hendry, si el de sapte ori campion mondial, pe lista jucatorilor de snooker care au castigat cele mai multe titluri mondiale in epoca moderna. In finala, Ronnie O'Sullivan l-a invins pe campionul mondial din 2019, Judd Trump, cu 18-13, care l-a numit "cel mai mare jucator al tuturor timpurilor" dupa meci.Ronnie, care a pierdut din turatie in a ... citeste toata stirea