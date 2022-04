Multe si marunte:Rugbiul revine pe stadionul "Tepro"

Etapa a II-a a Ligii Nationale de rugby programeaza in acest week-end partida dintre Politehnica Iasi si CS Navodari din cadrul grupei B. Meciul care incepe astazi la ora 11:00 pe stadionul Tepro, opune doua echipe de valori, teoretic, apropiate. In prima etapa, dobrogenii au invins pe teren propriu cu 44-37 (34-5) echipa bucuresteana RC Grivita, in tip ce Politehnica a avut un meci mult mai greu pe terenul puternicii Dinamo, cedand cu 0-62 (0-26).La Navodari, echipa antrenata de Cristian ... citeste toata stirea