Multe si marunte: S-a confirmat dopajul Kamilei

ITA, organismul insarcinat cu controalele in timpul Jocurilor Olimpice, a anuntat ieri ca sportiva rusa Kamila Valieva a fost testata pozitiv pe 25 decembrie, in timpul Campionatului Rusiei de la Sankt Petersburg de catre agentia rusa antidoping. Agentia rusa antidoping (RUSADA) a suspendat-o temporar pe patinatoare, dupa ce a primit rezultatele pozitive, dar Valieva a contestat miercuri decizia si a obtinut ridicarea suspendarii, ceea ce ii permite sa participe in continuare la Jocuri. ... citeste toata stirea