Multe si marunte: Sibiul jubileaza

FC Hermannstadt a invins, ieri, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa "U Cluj", in ultimul meci al etapei a IX, penultima, a play-off-ului Ligii 2 Casa Pariurilor. La partida de pe Cluj Arena au asistat peste 20.000 de spectatori. Au marcat: Florin Ilie ('71) / Daniel Paraschiv ('14), Baba Alhassan ('67). Dupa Petrolul, deja promovata, Hermannstadt are trei puncte avans si au nevoie de un singur punct in ultima etapa, pe teren propriu cu CSA Steaua. "U" joaca in deplasare cu Concordia si ... citeste toata stirea