Multe si marunte: Simona vrea iar antrenor

Simona Halep a revenit in tara, ieri, dupa ce a participat la turneele de la Dubai si Doha. Ea a vorbit despre viitorul antrenor: " Tot timpul am spus ca antrenorul e foarte important, acum nu am un plan, dar cu siguranta o sa apara un antrenor, pentru ca e greu la acest nivel sa fii singura. Nu trebuie sa asteptati, nu e un lucru vital. O sa vina ziua in care imi iau antrenor, vreau sa-l aleg pe feeling. Darren are o jucatoare acum, nu se pune problema", a declarat Simona Halep la revenirea de ... citeste toata stirea