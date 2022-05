Multe si marunte:Sorescu strange Cupa Poloniei

Echipa Rakow Czestochowa a castigat, luni, Cupa Poloniei, dupa ce a trecut de formatia Lech Poznan, scor 3-1. Deian Sorescu a fost titular la Rakow si a jucat pana in minutul 46. Pentru Rakow au marcat Gutkovisks ('6), Wdowiak ('36) si Loprez ('76). Golul echipei Lech Poznan a fost reusit de Amaral ('52).Mioveni n-a scapat de emotiiFormatia FC Botosani a invins, ieri, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa CS Mioveni, in etapa a saptea din play-out-ul Ligii 1 Casa Pariurilor. Golurile au ... citeste toata stirea