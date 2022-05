Multe si marunte: Submarinul galben s-a scufundat

Liverpool s-a calificat pentru a zecea oara in istorie in finala Ligii Campionilor, dupa ce a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 3-2 (0-2), echipa Villarreal, in mansa a doua a semifinalelor. Liverpool s-a impus si in tur, cu 2-0. Echipa antrenata de Jurgen Klopp a tremurat o repriza, in care gazdele au anulat avantajul din tur. Dupa pauza, Villarreal a comis o serie de greseli grave si formatia engleza nu a iertat. In final, "submarinul galben" a ramas in zece jucatori, dupa eliminarea ... citeste toata stirea