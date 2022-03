Multe si marunte: Succes la handbal

Echipa masculina de handbal Politehnica Iasi a invins sambata pe teren propriu cu 30-22 (15-6) formatia CSM II Focsani, "lanterna" seriei A a play-off-ului Tineret din Divizia A. Pentru elevii lui Florin Spiridon au marcat Chitic 6, Ghiga 3, Morosan 3, Chiriac 3, Florescu 3 (1 din 7 metri), Drenceanu 2, St.Ciobanu 2, Nivard 2, Foca 2, Brandus 1 (7 m), Grigoras si portarul Paun. In urma acestui rezultat, Poli a revenit pe primul loc in Seria A, la egalitate de puncte, 15, cu CSM II Vaslui iar in ... citeste toata stirea