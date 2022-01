Multe si marunte: Teapa lui Budescu

Patronul clubului Sepsi OSK, Laszlo Dioszegi, a declarat ca mijlocasul Constantin Budescu nu va mai semna cu echipa covasneana, subliniind ca acesta a ales sa negocieze cu FC Voluntari. "Ne-a spus ca Sfantul Gheorghe este foarte departe si are copiii la gradinita, motiv pentru care prefera sa ramana la Bucuresti", a precizat Dioszegi. "Varianta de contract i-am trimis-o aseara, dansul a facut niste modificari minore, dar nu legate de bani sau de durata. De aia speram ca, in momentul in care ... citeste toata stirea